Снимок обнаженных сестер Хадид назвали жутким и гадким

Фотография моделей Джиджи и Беллы Хадид для мартовского номера британского журнала Vogue вызвала острую критику в социальных сетях. Снимок, на котором сестры запечатлены обнаженными со сплетенными ногами, пользователи интернета назвали жутким, гадким и вызывающим беспокойство, сообщает Fox News.

Фото было опубликовано 30 января в Twitter-аккаунте британского Vogue.

Юзеры отметили, что такая поза сестер ассоциируется с инцестом. «Что за люди работают в британском Vogue?! Как можно было вообще подумать о таком кадре, не говоря уже о его публикации? Это просто странно и жутко!», — написала одна из них в Twitter. «Определенно переходят границы...», — заявила другая. «Ужасно грубо просить сестер позировать в такой позе», — отметила третья.

Некоторые обратили внимание, что лицо Беллы на фотографии практически неузнаваемо, и упрекнули сотрудников журнала в использовании Photoshop.

Белла и Джиджи Хадид — дочери бывшей голландской модели Иоланды Хадид. Джиджи, родившая в 1995 году, старше своей сестры всего на 18 месяцев.

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