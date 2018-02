Американская супермодель обвинила соучредителя Guess в домогательствах

Американская супермодель Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах Пола Марчиано, креативного директора и соучредителя марки Guess, сообщает USA Today.

В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

Материалы по теме Садизм какой-то БДСМ-маски и суровые госпожи: к миланской моде встал вопрос

Подробностей того, как именно, где и когда Марчиано приставал к ней, Кейт Аптон не сообщила.

В январе 2018 года женщины-конгрессвумен из Демократической партии США поддержали движение против харассмента Time's Up («Время вышло»). Демократки появились на официальном мероприятии State of the Union Address (ежегодном обращении президента США к Конгрессу) исключительно в черных платьях и костюмах с черными аксессуарами. Они поддержали таким образом представителей киноиндустрии, которые основали движение Time's Up в знак протеста против харассмента и сексуального насилия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!