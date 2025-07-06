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05:26, 6 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках при покупке недорогих новых машин

Автоэксперт Васильев: Покупка новых недорогих машин сопряжена с риском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Покупка новых недорогих машин сопряжена с рядом рисков. Об этом россиян предупредил автоэксперт Егор Васильев, его слова приводит агентство «Прайм».

«С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России», — рассказал Васильев.

Кроме того, по словам эксперта, дешевых автомобилей может не быть в наличии у дилера, а доставка транспортного средства может затянуться на месяцы.

Ранее автоэксперт, главный редактор Quto.ru Максим Ракитин рассказал «Ленте.ру», что для более выгодной покупки автомобиля в 2025 году нужно искать акции и избегать покупки машины в кредит, за исключением выгодных кредитных предложений от производителя.

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