Россиян предупредили о рисках при покупке недорогих новых машин

Автоэксперт Васильев: Покупка новых недорогих машин сопряжена с риском

Покупка новых недорогих машин сопряжена с рядом рисков. Об этом россиян предупредил автоэксперт Егор Васильев, его слова приводит агентство «Прайм».

«С учетом того, что рыночная ситуация сейчас довольно нестабильна, можно столкнуться с различными неприятными проблемами. Например дилер может прекратить существование или автопроизводитель передумает вести дела в России», — рассказал Васильев.

Кроме того, по словам эксперта, дешевых автомобилей может не быть в наличии у дилера, а доставка транспортного средства может затянуться на месяцы.

Ранее автоэксперт, главный редактор Quto.ru Максим Ракитин рассказал «Ленте.ру», что для более выгодной покупки автомобиля в 2025 году нужно искать акции и избегать покупки машины в кредит, за исключением выгодных кредитных предложений от производителя.