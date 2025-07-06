Глава РФПИ назвал последствия отказа Европы от российской энергетики

Глава РФПИ Дмитриев: Отказ Европы от энергетики РФ вызвал стагнацию в экономике

Отказ европейских стран от российской энергетики и выбор «зеленого» курса вызвали у них деиндустриализацию и стагнацию в экономике. Такие последствия этого решения назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он ответил на публикацию одного из пользователей, выложившего график министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, который демонстрирует рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США.

«Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации», — написал Дмитриев.