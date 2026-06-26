В крупных российских городах подешевел один тип квартир

«Циан»: Цены на новостройки в городах-миллионниках РФ падали два месяца подряд

Цены на квартиры на первичном рынке в городах-миллионниках РФ падали два месяца подряд. Об удешевлении одного типа жилья в стране со ссылкой на исследование аналитиков «Циан» по итогам закрытых сделок сообщили «Ведомости».

По информации специалистов, стоимость квадратного метра в новостройках в мае 2026 года снизились на 0,4 процента относительно апреля, до 194,6 тысячи рублей. В апреле динамика была аналогичной, уточнили они. При этом в марте нынешнего года стоимость «первички», напротив, незначительно выросла — на 1,5 процента по отношению к февралю.

Ранее юрист Константин Крохин назвал причины падения стоимости арендного жилья в стране.