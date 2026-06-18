Снижение цен на аренду жилья объяснили

Юрист Крохин: Цены на аренду жилья снижаются из-за избытка предложения

Цены на аренду жилья упали из-за избытка предложения и падения спроса. Причины снижения его стоимости назвал председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин в разговоре с НСН.

Эксперт отметил, что в данный момент на рынке аренды очень много предложений, поскольку россияне приобрели большое количество жилья по льготным программам. «Но спрос сегодня на аренду сокращается, число мигрантов снижается, а они главные потребители на этом рынке. Цены на аренду упали, это касается и хорошего жилья из сегмента "комфорт". В новостройку сегодня вкладываться невыгодно, так как окупаемость низкая. Если смотреть по аренде, срок окупаемости доходит до 20 лет и больше», — объяснил он.

Между тем снижение ключевой ставки окажет давление на рынок, и снижения цен на жилье не будет, уточнил Крохин. Местами они даже вырастут, предрек юрист.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал справедливой ценой аренды жилья ту, которая составляет 30-35 процентов общего дохода семьи.