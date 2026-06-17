В Госдуме назвали справедливую цену аренды жилья

Аксененко: Размер аренды жилья должен составлять 30-35 % дохода семьи

Справедливая цена аренды жилья должна составлять 30-35 процентов общего дохода семьи. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат отметил, что справедливой можно считать цену, которая позволит человеку или семье не только оплачивать жилье, но и откладывать средства, совершать крупные покупки и улучшать жилищные условия. Если после оплаты квартиры свободных средств почти не остается, жилье нельзя считать доступным.

«Если на оплату жилья начинает уходить около 40 процентов доходов, нагрузка становится высокой, а при уровне свыше 50 процентов возникают серьезные риски для семейного бюджета», — отметил Аксененко.

Он добавил, что рост предложения жилья способствует формированию более справедливых цен. По словам Аксененко, однокомнатная квартира должна оставаться доступной для работающего человека или молодой пары, двухкомнатная — для семьи с ребенком, трехкомнатная — для семей с несколькими детьми.

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