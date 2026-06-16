Названа главная ошибка ипотечников

Риелтор Гордеева: Снижение платежа любой ценой — главная ошибка ипотечников

Главной ошибкой ипотечных заемщиков является попытка снизить ежемесячный платеж любой ценой. Снижение платежа не всегда снижает финансовую нагрузку, об этом предупредила основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, универсального способа уменьшить ипотечную нагрузку не существует. При снижении платежа путем увеличения срока кредита может значительно вырасти переплата за весь срок, из-за чего ситуация станет хуже. «Снижать переплату по ипотеке нужно не любой ценой. Нужно нивелировать финансовый стресс для семьи. Самая дорогая ипотека не та, где высокая ставка, а та, из-за которой человек перестает жить», — заявила Гордеева.

Она отметила, что рефинансирование тоже не всегда помогает. Этим инструментом следует пользоваться только в том случае, когда разница между текущей и новой ставкой хотя бы 1,5-2 процентных пункта. Если ипотека уже почти выплачена, смысла в рефинансировании также практически нет. Что касается выбора между сокращением срока кредита или платежа, все зависит от ситуации. Если семья испытывает трудности, лучше начать с уменьшения платежа. Однако если долговая нагрузка не давит, стоит уменьшить срок, так как это сократит переплату.

При возникновении серьезных трудностей с выплатой ипотеки Гордеева призвала не оформлять микрозаймы, кредитки и новые кредиты. Лучше обратиться в банк и найти другое решение: реструктуризацию, изменение графика платежей, увеличение срока или ипотечные каникулы.

Ранее в Госдуме назвал справедливый платеж по ипотеке. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, он должен составлять 30 процентов совокупного заработка семьи.