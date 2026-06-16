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16:48, 16 июня 2026Мир

Назван единственный неприкосновенный член администрации Трампа

Israel Hayom: Рубио является единственным неприкосновенным членом администрации Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио является единственным неприкосновенным членом администрации американского президента Дональда Трампа и не рискует потерять должность. Об этом сообщает издание Israel Hayom.

«На данный момент единственным человеком, который, похоже, пользуется неприкосновенностью, является госсекретарь Марко Рубио», — утверждается в публикации.

По данным издания, глава Госдепа старается не критиковать обсуждаемое соглашение с Ираном. Кроме того, он пользуется «значительной популярностью».

Ранее издание Israel Hayom сообщило, что Трамп рассматривает возможность увольнения шефа Пентагона Пита Хегсета и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа из-за их позиции по соглашению с Ираном.

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