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16:48, 16 июня 2026Россия

Появились новые подробности удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Более 90 процентов полотна панорамы в Севастополе утрачено из-за удара ВСУ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 90 процентов полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» утрачено в результате пожара, возникшего из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях атаки украинского дрона рассказал Музей обороны Севастополя во «ВКонтакте».

«В результате пожара погибло более 90 процентов полотна, а также свыше 99 процентов предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности пушки и ядра, металлические элементы экспозиции», — указано в публикации.

Специалисты уточнили, что уцелевшие предметы будут использованы для восстановления предметного плана. Материалы, которые невозможно отреставрировать, утилизируют.

ВСУ атаковали музей-панораму 10 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар наносился дроном с кумулятивным зарядом, в результате чего беспилотник прожег крышу, а в здании начался пожар. В Кремле заверили, что объект культурного наследия обязательно восстановят.

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