Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:43, 16 июня 2026Ценности

52-летняя Пенелопа Крус внезапно сделала ультракороткую стрижку

52-летняя Пенелопа Крус внезапно сделала ультракороткий боб в оттенке блонд
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @penelopecruzoficial

Испанская актриса Пенелопа Крус внезапно кардинально сменила имидж. Фотографиями знаменитости поделился звездный стилист Димитрис Джаннетос на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

52-летняя телезвезда сделала ультракороткую стрижку, решившись на так называемый трендовый «бойфренд‑боб». Крус укоротила волосы до плеч и осветлила их до медового оттенка блонда.

В июне 20-летний сын Дональда Трампа Бэррон с новым имиджем появился на публике и вызвал споры в сети. Наследник президента США посетил турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 event. Фотографы запечатлели его в темно-синем костюме и белой рубашке. Он предстал перед камерами с длинными кудрявыми волосами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и Трамп встретились в Европе. Президенты сделали заявления о конфликте на Украине и переговорах с Россией

    Пассажиры на двое суток застряли в аэропорту на юге России без еды и воды

    Названы особенности антидронового «Соляриса»

    Названо грозящее обвиняемой в распространении порно Шурыгиной наказание

    Футбольный матч в России прервала корова

    Бывшего судью выселили с вещами из двухэтажного особняка в российском регионе

    Зеленский появился на саммите G7 в кроссовках

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Раскрыты многомиллионные заработки Шурыгиной за съемки в порно

    Стюардессы отказались помогать модели с инвалидностью в туалете и лишили ее перелета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok