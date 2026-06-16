Волна утащила двух уснувших на пляже в США девушек в океан

NYP: Две студентки не выжили из-за прибоя, утащившего их в океан на пляже Бонни-Дун в США

Волна утащила двух уснувших на побережье в США студенток в океан — девушки не выжили. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Трагедия произошла 9 июня на пляже Бонни-Дун в Калифорнии. 21-летняя Харшита Наир и 20-летняя Махиал Сран задремали на узкой береговой линии и стали жертвами прибоя, утащившего их в воду. Очевидцы рассказали о случившемся экстренным службам. На вызов приехали несколько бригад.

Восемь спасателей вошли в океан, чтобы вытащить пострадавших. Однако Сран перестала подавать признаки жизни вскоре после спасения, а Наир до субботы, 13 июня, находилась в больнице в критическом состоянии, затем медики констатировали ее смерть. «Мы считаем, что обе девушки спали прямо у "замочной скважины" — в месте, которое часто застает людей врасплох», — объяснил капитан добровольной пожарной службы округа Санта-Круз Кайл Бретон.

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