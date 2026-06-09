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17:55, 9 июня 2026Путешествия

Турист упал со скалы во время похода в Китае и семь дней выживал в море

The Sun: Турист дрейфовал в море неделю и ел сырых крабов ради выживания
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Komngui / Shutterstock / Fotodom

Турист упал со скалы во время похода в Китае и семь дней выживал в море. Подробности истории приводит издание The Sun.

Сообщается, что 39-летний мужчина пошел в поход по курортному острову Хайнань, но упал со скалы прямо в море. При нем не было телефона, спасательного жилета и каких-либо припасов. Всю первую ночь он пытался добраться до берега, но волны относили его все дальше. В итоге туриста вынесло в пролив Цюнчжоу, отделяющий остров от материкового Китая.

В отчаянной попытке добраться до суши мужчина схватился за проплывающий мимо пластиковый незакрепленный буй, но с ним его затащило еще дальше в пролив. Когда он начал уставать, то сбросил с себя всю одежду, обувь и даже часы, а позже залез на буй. На четвертый день ему стало плохо из-за голода, и тогда он отловил крабов. В итоге турист дрейфовал в море и ел сырых ракообразных неделю ради выживания.

Ранее россиянин 20 часов находился в открытом океане на Бали и чудом выжил. Уточнялось, что 64-летний Юрий в одиночку отправился кататься на доске у побережья Нуса-Дуа.

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