Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

Депутат Госдумы Журова предложила фигуристке Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова предложила фигуристке Камиле Валиевой добровольно отказаться от звания заслуженного мастера спорта (ЗМС). Ее слова приводит РИА Новости.

Журова признала, что Валиева по праву получила звание. Однако в сложившихся обстоятельствах ей, по мнению депутата, стоило бы отказаться от этого звания самой и завоевать его вновь. «Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», — заявила парламентарий.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.

Валиевой присвоили звание ЗМС после победы в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года. Позже она была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После отстранения у спортсменки остались только титулы, завоеванные в юниорские годы. Этих результатов для ЗМС недостаточно.

