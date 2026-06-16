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16:41, 16 июня 2026Спорт

Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

Депутат Госдумы Журова предложила фигуристке Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова предложила фигуристке Камиле Валиевой добровольно отказаться от звания заслуженного мастера спорта (ЗМС). Ее слова приводит РИА Новости.

Журова признала, что Валиева по праву получила звание. Однако в сложившихся обстоятельствах ей, по мнению депутата, стоило бы отказаться от этого звания самой и завоевать его вновь. «Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», — заявила парламентарий.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.

Валиевой присвоили звание ЗМС после победы в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года. Позже она была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После отстранения у спортсменки остались только титулы, завоеванные в юниорские годы. Этих результатов для ЗМС недостаточно.

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