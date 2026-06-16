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16:36, 16 июня 2026Наука и техника

Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

ACS Chemical Neuroscience: Препарат Cu(ATSM) улучшает память при болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Монаша нашли экспериментальный способ улучшить память при болезни Альцгеймера. В опытах препарат Cu(ATSM) помог мозгу очищаться от токсичных белков, связанных с развитием заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

При болезни Альцгеймера в мозге накапливаются вредные белковые отложения. В норме мозг постепенно выводит такие «отходы» в кровь, но при заболевании эта система очистки начинает работать хуже. Из-за этого токсичные белки задерживаются в тканях и могут повреждать нервные клетки.

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Исследователи протестировали Cu(ATSM) — соединение, которое доставляет медь в мозг и помогает восстановить работу системы очистки. У мышей с признаками болезни Альцгеймера за 56 дней лечения количество токсичных белков снизилось на 42 процента, а результаты тестов на пространственную память улучшились почти на 44 процента.

Авторы считают, что такой подход может стать новым направлением в терапии болезни Альцгеймера: не просто воздействовать на уже накопившиеся белки, а помогать мозгу самому избавляться от них.

Ранее ученые выяснили, что кетогенная диета защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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