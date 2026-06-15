Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 15 июня 2026Наука и техника

Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

TN: Кетогенная диета защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dulin / Shutterstock / Fotodom

Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким количеством углеводов может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты научных работ за последние 15 лет. Итоги обзора опубликованы в журнале Translational Neurodegeneration (TN).

Ученые отмечают, что при многих возрастных заболеваниях мозга нервные клетки постепенно теряют способность эффективно использовать глюкозу в качестве источника энергии. Кетогенная диета позволяет организму перейти на использование жиров, при расщеплении которых образуются кетоновые тела — альтернативное топливо для мозга.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Согласно данным исследований, кетоны помогают поддерживать энергетический обмен в нервных клетках, снижают воспаление и окислительный стресс, а также активируют процессы удаления поврежденных клеточных структур и токсичных белков, накопление которых считается одной из причин развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, диета способна благоприятно влиять на состав кишечной микрофлоры, которая связана с работой нервной системы через ось «кишечник — мозг».

В клинических исследованиях пациенты с болезнью Альцгеймера демонстрировали улучшение памяти, повседневной активности и качества жизни, а у людей с болезнью Паркинсона отмечались повышение уровня энергии, уменьшение усталости и улучшение двигательных функций.

Ранее ученые выяснили, что кратковременное ограничение калорий снижает воспаление при заболеваниях десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала «растворился» в Израиле

    В России отреагировали на план о включении участников СВО в черный список ЕС

    В одной стране пошел рыбий дождь

    В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

    В Подмосковье спасли утенка

    Пожар в Киево-Печерской лавре объяснили попыткой Украины отменить одно пророчество

    В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков за неделю

    Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

    Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok