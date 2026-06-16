Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 17 июня понижен до 72,14 рубля

Курс доллара на 17 июня составил 72,1388 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Евро подешевел до 83,7315, а юань — до 10,6624 рубля.

На 16 июня котировки доллара составляли 72,4513 рубля. Евро стоил 83,8044 рубля, а китайская валюта — 10,7047 рубля.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова нынешний курс рубля является излишне крепким и не совсем оптимальным вариантом для российской экономики. Более выгодным для российских экспортеров и федерального бюджета он считает курс в 80 рублей за доллар.

Похожую точку зрения высказал министр финансов России Антон Силуанов. Он полагает, что нынешний курс рубля выгоден российским импортерам, чего нельзя сказать об экспортоориентированных компаниях.