Зеленский появился на саммите G7 в кроссовках

Зеленский в кроссовках встретился с Трампом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский в кроссовках появился на саммите G7 («Большая семерка»). Снимки опубликованы в его Telegram-канале.

Зеленский встретился на саммите с американским лидером Дональдом Трампом. На размещенных кадрах видно, что президент Украины выбрал черный наряд, который состоял из рубашки и брюк. При этом в качестве обуви он предпочел кроссовки. В то же время Трамп предпочел классический стиль.

Зеленский встретился с Трампом и лидерами других стран G7 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.