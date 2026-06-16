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16:50, 16 июня 2026Экономика

Клопы атаковали метро в европейской стране

Клопы атаковали метро Бухареста
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Thomas Shahan / Wikimedia

Клопы атаковали метро Бухареста, сообщает Club Feroviar.

Сотрудники метро Бухареста сообщили о массовом распространении насекомых в нескольких депо и предупредили пассажиров, что они могут принести клопов домой после поездки на поезде. Наиболее серьезная ситуация сложилась в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает новую линию. Работники метрополитена пожаловались, что комнаты отдыха «кишат клопами».

Известно, что управляющая компания Metrorex пока не планирует проводить дезинсекцию из-за нехватки средств.

Ранее житель Краснокаменска Забайкальского края превратил квартиру, выданную по договору соцнайма, в свалку. Комнаты в квартире были завалены мусором, сантехника не работала, по полу бегали клопы и тараканы. Кроме того, в помещениях стоял зловонный запах. В итоге мужчину выселили из квартиры.

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