Клопы атаковали метро в европейской стране

Клопы атаковали метро Бухареста

Клопы атаковали метро Бухареста, сообщает Club Feroviar.

Сотрудники метро Бухареста сообщили о массовом распространении насекомых в нескольких депо и предупредили пассажиров, что они могут принести клопов домой после поездки на поезде. Наиболее серьезная ситуация сложилась в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает новую линию. Работники метрополитена пожаловались, что комнаты отдыха «кишат клопами».

Известно, что управляющая компания Metrorex пока не планирует проводить дезинсекцию из-за нехватки средств.

Ранее житель Краснокаменска Забайкальского края превратил квартиру, выданную по договору соцнайма, в свалку. Комнаты в квартире были завалены мусором, сантехника не работала, по полу бегали клопы и тараканы. Кроме того, в помещениях стоял зловонный запах. В итоге мужчину выселили из квартиры.