Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т в российском регионе

СК опубликовал фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае

В сети появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае. Фотографии опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета (СК) России в Telegram.

На снимках видно, что у воздушного судна оторвана хвостовая часть. Кроме того, повреждены лопасти несущего винта.

О жесткой посадке вертолета Ми-8Т в районе населенного пункта Северо-Енисейск стало известно 26 июня. Как установила прокуратура, воздушное судно принадлежит ООО «Геликс Аэро». На борту находились девять пассажиров и три члена экипажа. Все они выжили. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Приморском крае пропал вертолет Robinson R44. Днем 21 июня экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений, однако связь с ним была потеряна. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. 25 июня удалось зафиксировать радиопомехи, которые могут указывать на местонахождение воздушного судна.