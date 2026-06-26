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14:08, 26 июня 2026Экономика

Европа столкнулась с еще одним экономическим риском

Guardian: Экстремальная жара стала серьезным риском для экономики Европы
Кирилл Луцюк

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Экстремальная жара, охватившая Великобританию и большую часть Западной Европы, создала серьезные проблемы для работодателей и их сотрудников и в конечном счете поставила под вопрос экономическое будущее региона. Об этом сообщило The Guardian.

По его данным, участившиеся периоды экстремальной жары стали все сильнее влиять на производительность труда и угрожают и без того вялой экономике Европы. Эксперты предупреждают, что климатический кризис может подорвать экономический рост, если европейские страны не примут оперативных мер, направленных на усовершенствование трудового законодательства.

Согласно исследованию Международной организации труда, к 2030 году наибольшее сокращение рабочего времени из-за жары в Западной, Северной и Южной Европе, как ожидается, затронет сельскохозяйственный и строительный секторы.

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Аналитики из Allianz заявили, что экстремальная жара становится «структурным экономическим риском» для Европы, а Франция, Испания и Италия входят в число стран, наиболее подверженных растущим экономическим издержкам, связанным с тепловым стрессом.

Франция может потерять 240 миллиардов долларов в период с 2026 по 2030 годы, Италия — 147 миллиардов, а Испания — 120 миллиардов.

По прогнозам, экстремальная жара, накрывшая несколько европейских стран, в скором времени достигнет Калининграда. Высший уровень погодной опасности уже объявлен во Франции, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии.

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