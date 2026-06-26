Сроки отмены газового форс-мажора в Катаре спрогнозировали

Reuters: QatarEnergy может отменить форс-мажор в середине июля

Руководство энергетической компании QatarEnergy может отменить форс-мажор в середине июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ближневосточный энергогигант объявил форс-мажор по поставкам газа перед иностранными контрагентами вскоре после начала войны в Иране. Причиной для такого решения послужила атака на газоперерабатывающего завод в промзоне Рас-Лаффан.

В конце мая руководство компании продлило форс-мажор на фоне затягивания войны в Иране. Как уточнили собеседники агентства, энергогигант не уведомлял покупателей топлива из азиатских стран о намерении продлить ограничения.

Как правило, пояснили источники, компания уведомляет клиентов примерно за месяц до продления действия пункта о форс-мажорных обстоятельствах. Отсутствие такого рода сигналов, констатировали они, свидетельствует о намерении QatarEnergy как можно скорее возобновить докризисный режим экспортных поставок.