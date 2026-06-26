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14:08, 26 июня 2026Экономика

В России не исключили запрет экспорта дизельного топлива

Вице-премьер Новак не исключил запрет экспорта дизтоплива из России на несколько месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российские власти могут ограничить вывоз за границу дизельного топлива, однако всего на несколько месяцев, потому что его запасов в стране в настоящее время в избытке. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Чиновник объяснил, что такая мера может понадобиться для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков. Решение будут обсуждать на совещании по ситуации на топливном рынке, которое состоится в пятницу, 26 июня.

В апреле правительство запретило экспорт автомобильного бензина, а в начале июня — авиационного керосина. Обе меры направлены на стабилизацию ситуацию с нефтепродуктами.

Как указал Новак, в целом в России хватает топлива, однако ажиотаж приводит к искусственному росту спроса, с которым пока не справляется логистика. По его словам, власти и перевозчики занимаются перестройкой системы, и балансировка потребует какого-то времени.

Ранее вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Он указал, что в России задействуют те резервы, что раньше не использовались, в том числе увеличивают производство на предприятиях крупных нефтяных компаний.

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