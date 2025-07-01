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12:55, 1 июля 2025Экономика

Экономист назвал причины высоких цен на газ в Европе

Экономист Юшков: Цены на газ в ЕС остаются высокими из-за роста потребления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Цены на газ в странах Европы остаются высокими по нескольким причинам. Их в разговоре с газетой «Взгляд» назвал экономист Игорь Юшков.

«Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ (подземных хранилищ газа — прим. «Ленты.ру») больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», — объяснил он.

Второй причиной Юшков назвал рост текущего потребления и, соответственно, спроса на газ. «В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 миллиардов кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ (сжиженный природный газ — прим. «Ленты.ру»)», — добавил эксперт.

Наконец, цены растут из-за попыток европейских стран заполнить свои подземные хранилища. По словам Юшкова, чем больше Евросоюз будет спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость.

По данным Статистической службы ЕС на июнь, доля России в структуре европейского импорта газа продолжает оставаться заметной. Так, по итогам первого квартала 2025 года российские экспортеры обеспечили в общей сложности 17 процентов импортируемого в Евросоюз СПГ и 11,1 процента — природного газа.

Власти ЕС планируют свести на нет импорт российских энергоресурсов к 2027 году. Речь идет о поставках газа и нефти из РФ.

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