Назван топ-5 популярных стран для отдыха россиян летом

Средний чек отдыха в Турции вырос на 20 процентов летом

В топ-5 популярных у россиян для летнего отдыха стран вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Такие данные назвали аналитики в исследовании сервиса Onlinetours Premium, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что Турция заняла 52 процента всех бронирований пятизвездочных отелей на лето. Средний чек на отдых в этой стране вырос на 20 процентов, составив 264 тысячи рублей. На Египет пришлось 8 процентов турпотока, ценник остался на прежнем уровне — 215 тысяч рублей.

Вьетнам же впервые обогнал Таиланд, заняв 10 процентов рынка. При этом средняя стоимость туров туда снизилась на 3 процента — до 271 тысячи рублей.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Вьетнам настоящим хитом у россиян в летнем сезоне 2026 года.

