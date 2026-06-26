США захотели перенести свои военные базы подальше от Ирана

WSJ: США рассматривают перенос своих некоторых военных баз подальше от Ирана

США рассматривают перенос своих некоторых военных баз подальше от Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Военные в настоящее время рассматривают возможность модернизации базы в Бахрейне, сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или функций баз на запад, подальше от досягаемости иранских ракет и беспилотников», — передает издание слова официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений.

По словам двух чиновников, Израиль является одним из мест, рассматриваемых для размещения базы. Во время войны в стране базировались десятки американских самолетов, включая реактивные истребители и самолеты-заправщики.

Как отмечает газета, США скрыли реальный ущерб от иранских ударов по их базам на Ближнем Востоке. Например, база ВМС США в Бахрейне Naval Support Activity Bahrain неоднократно подвергалась атакам, сильно пострадали командный штаб и по меньшей мере дюжина других зданий, а также два терминала спутниковой связи.

Также были удары по как минимум 20 американским объектам по всему региону, включая военные и дипломатические объекты. Пострадавшие сооружения, возможно, не будут восстановлены. Узлы управления и связи могут быть перенесены под землю.

Ранее страны Персидского залива поставили вопрос о выплате им компенсаций за ущерб, нанесенный атаками Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что «пока неясно, можно ли получить компенсацию за счет замороженных иранских активов».