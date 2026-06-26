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12:12, 26 июня 2026Мир

США захотели перенести свои военные базы подальше от Ирана

WSJ: США рассматривают перенос своих некоторых военных баз подальше от Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron of L.A. Photography / Shutterstock / Fotodom

США рассматривают перенос своих некоторых военных баз подальше от Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Военные в настоящее время рассматривают возможность модернизации базы в Бахрейне, сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или функций баз на запад, подальше от досягаемости иранских ракет и беспилотников», — передает издание слова официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений.

По словам двух чиновников, Израиль является одним из мест, рассматриваемых для размещения базы. Во время войны в стране базировались десятки американских самолетов, включая реактивные истребители и самолеты-заправщики.

Как отмечает газета, США скрыли реальный ущерб от иранских ударов по их базам на Ближнем Востоке. Например, база ВМС США в Бахрейне Naval Support Activity Bahrain неоднократно подвергалась атакам, сильно пострадали командный штаб и по меньшей мере дюжина других зданий, а также два терминала спутниковой связи. 

Также были удары по как минимум 20 американским объектам по всему региону, включая военные и дипломатические объекты. Пострадавшие сооружения, возможно, не будут восстановлены. Узлы управления и связи могут быть перенесены под землю.

Ранее страны Персидского залива поставили вопрос о выплате им компенсаций за ущерб, нанесенный атаками Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что «пока неясно, можно ли получить компенсацию за счет замороженных иранских активов».

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