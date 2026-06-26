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12:09, 26 июня 2026Из жизни

Жираф сбежал с ранчо и затерялся в холмах

В США самка жирафа Грейси сбежала с ранчо и решила не возвращаться
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Raghed Waked / Reuters

В США самка жирафа по кличке Грейси сбежала с частного ранчо и затерялась в холмистой местности, решив не возвращаться. Об этом сообщает The New York Times.

Самка сетчатого жирафа, чья шея по длине сопоставима с ростом взрослого человека, исчезла с территории ранчо Сидар-Холлоу к северо-западу от Сан-Антонио около двух недель назад. Забравшись на крутой холм, который другие животные обычно обходили стороной, она спустилась на неогороженный участок и оказалась по другую сторону ворот. Грейси ищут с момента побега, однако даже поиски с использованием вертолетов не дали результата.

Хозяин ранчо Вик Джонс предлагает награду в пять тысяч долларов (около 450 тысяч рублей) за информацию, которая поможет вернуть животное. В соцсетях уже появились фейковые сообщения о поимке Грейси, но шериф округа Риал Натан Джонсон опроверг их, заявив, что жираф по-прежнему на свободе, и назвал дезинформацию «возмутительной». Местность вокруг ранчо крайне холмистая и покрыта густыми лесами, поэтому жираф может найти достаточно листвы для пропитания.

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