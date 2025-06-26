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19:01, 26 июня 2025Экономика

Зависимость Европы от российского газа оценили

Eurostat: РФ обеспечивает 17 % импорта сжиженного и 11,1 % природного газа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Несмотря на призывы властей Евросоюза (ЕС) полностью избавиться от зависимости от поставок российского топлива, доля РФ в структуре европейского импорта продолжает оставаться заметной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Так, по итогам первого квартала 2025 года российские экспортеры обеспечили в общей сложности 17 процентов импортируемого в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) и 11,1 процента — природного.

Лидером по объемам поставок СПГ в регион за отчетный период остались США с долей в 50,7 процента. На втором месте по этому показателю оказалась Россия, а топ-3 замкнул Катар (10,8 процента). Что касается экспорта трубопроводного газа в Европу, то здесь лидерство с большим отрывом осталось за Норвегией с долей в 52,6 процента. Следом за ней расположился Алжир (19,4 процента), а тройку крупнейших поставщиков замкнула РФ.

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Власти ЕС планируют свести на нет импорт российских энергоресурсов к 2027 году. Речь идет о поставках газа и нефти из РФ. Согласно требованиям Еврокомиссии (ЕК), европейские страны должны до конца 2025-го представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. От российского урана руководство региона рассчитывает отказаться к 2030-му.

Против плана Еврокомиссии (ЕК) выступают Словакия и Венгрия, продолжающие зависеть от импорта топлива из РФ. На этом фоне в ЕС начали искать способ обойти вето этих стран. Агентство Reuters со ссылкой на источники отмечало, что в качестве одного из вариантов обхода блокировки рассматривается запрет импорта на основе позиции «усиленного большинства» стран блока.

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