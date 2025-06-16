Европа собралась отказаться от еще одного российского топлива

FT: К 2030 году ЕК надеется полностью отказаться от ядерного топлива из РФ

Импорт российского ядерного топлива в Европейский союз (ЕС) может полностью прекратиться к 2030 году. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующие планы Европейской комиссии (ЕК).

Однако для того, чтобы реализовать задуманное, властям ЕС придется инвестировать в реорганизацию цепочек поставок для АЭС больше 240 миллиардов евро. В настоящее время уран в страны — члены Европейского союза поставляют Казахстан, Канада и Нигер. Однако импорт из последнего государства становится все менее выгодным из-за политической нестабильности этой африканской страны.

Еще одной проблемой является переработка отработанного топлива, для утилизации которого потребуется создать соответствующую систему. Инвестиции в этот сегмент пока называют запаздывающими.

В конце прошлого года сообщалось о планах ЕК ускоренными темпами отказываться не только от российского газа, но и от ядерного топлива.