Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 16 июня 2025Экономика

Европа собралась отказаться от еще одного российского топлива

FT: К 2030 году ЕК надеется полностью отказаться от ядерного топлива из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Импорт российского ядерного топлива в Европейский союз (ЕС) может полностью прекратиться к 2030 году. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующие планы Европейской комиссии (ЕК).

Однако для того, чтобы реализовать задуманное, властям ЕС придется инвестировать в реорганизацию цепочек поставок для АЭС больше 240 миллиардов евро. В настоящее время уран в страны — члены Европейского союза поставляют Казахстан, Канада и Нигер. Однако импорт из последнего государства становится все менее выгодным из-за политической нестабильности этой африканской страны.

Еще одной проблемой является переработка отработанного топлива, для утилизации которого потребуется создать соответствующую систему. Инвестиции в этот сегмент пока называют запаздывающими.

В конце прошлого года сообщалось о планах ЕК ускоренными темпами отказываться не только от российского газа, но и от ядерного топлива.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Операции будут гораздо более разрушительны». Иран пообещал бить по Израилю до «полного уничтожения режима»

    Гогунский обвинил женщин в доведении его до приступа

    В Москве настанет осенняя погода

    Взрыв беспилотника в Донецке попал на видео

    Россиянка поглумилась над склепами на Кавказе и вызвала гнев местных

    В зоне СВО рассказали о приемах уничтожения тяжелых беспилотников ВСУ

    Выдача кредиток в России обрушилась

    Лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа в российском городе

    Обвиненный в изнасиловании российский врач объяснил свои действия необходимостью

    Губерниев заявил о культе личности Вяльбе среди лыжников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости