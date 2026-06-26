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14:26, 26 июня 2026Россия

В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Что об этом известно?

Аксенов и Развожаев объявили о введении режима ЧС в Крыму и Севастополе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявили о введении режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера на полуострове.

Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера

Сергей Аксеновглава Крыма

Аксенов пояснил, что правовой режим ЧС позволяет в кратчайшие сроки решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение граждан.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Развожаев заявил о сложной энергетической ситуации

По словам главы Севастополя, режим ЧС ввели, чтобы жители, столкнувшиеся с потерей домашнего оборудования из-за перепадов электроэнергии, могли обратиться в муниципальные комиссии за возмещением.

«Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать, в том числе, это решение для оценки использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах», — добавил он.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В том числе Развожаев указал, что ситуация по энергообеспечению полуострова остается сложной, однако власти надеются, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение будет полностью восстановлено.

Режим ЧС вводится 26 июня и будет действовать до улучшения ситуации

Севастополь оказался полностью обесточен

В среду, 24 июня, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) город остался без электроснабжения. Тогда на объектах вводился особый режим.

Следом в городе изменили работу общественного транспорта и детских садов. В Крыму в целях безопасности также закрыли все детские лагеря. На территории полуострова начались временные отключения энергоснабжения.

Как указал Развожаев, украинские власти ударами по мирному населению и инфраструктуре хотят сделать невыносимой жизнь россиян.

Вначале блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Сегодня по плану, видимо, начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя
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Жители полуострова не унывают

Несмотря на то что Севастополь и Крым в последнее время подвергаются регулярным атакам беспилотников и воздушные тревоги звучат 4-5 раз в сутки, местные жители стараются не унывать и не поддаваться на провокации. В соцсетях многие пишут о том, что уже привыкли к подобным ситуациям и подобным их не сломить.

Крым стал целью рекордной атаки после объявления Украиной 40-дневной кампании

Этой ночью ВСУ произвели рекордную атаку на Россию с использованием 660 беспилотников, которая стала самой массированной с начала этого года. По наблюдениям авторов Telegram-канала «Архангел спецназа», ее основной целью стал Крым.

Основная масса БПЛА вновь полетела на Крым, который ВСУ терроризируют интенсивными темпами. Ситуация на полуострове остается тяжелой из-за ударов по подстанциям и дефицита топлива

Telegram-канал «Архангел спецназа»

Одной из целей атак называется Керчь, где ВСУ создают препятствия для населения в проезде через Крымский мост — этим утром у него скопилось несколько тысяч машин.

В сообщении указано, что украинская сторона будет увеличивать атаки на Россию, что накануне в том числе подтвердил глава республики Владимир Зеленский, объявивший о начале 40-дневной операции Службы безопасности Украины против РФ.

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