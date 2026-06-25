Аксенов обратился к крымчанам на фоне ударов ВСУ по энергоинфраструктуре

Аксенов призвал крымчан не верить слухам после ударов ВСУ по энергоинфраструктуре

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям республики и призвал их не верить слухам после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергоинфраструктуре полуострова. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения. (...) Призываю крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом», — написал он.

По его словам, из-за оперативной обстановки графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, так как отключения будут производить точечно и по необходимости. Чиновник также заверил, что в Крыму в полном объеме обеспечена продовольственная безопасность, а все необходимые лекарства есть в наличии.

Аксенов добавил, что главной целью Украины на данный момент является посеять панику при помощи информационных вбросов и фейков.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в регионе зафиксировали массовые вбросы с призывами уезжать с полуострова. Он предупредил граждан, что лживая информация появляется в различных чатах. Крючков подчеркнул, что не нужно этому всему доверять.

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову — жертвами атаки стали четыре человека, еще 28 получили ранения. Аксенов тогда сообщал, что в результате налета на нефтяном терминале в поселке Чушка разгорелся пожар.

Помимо того, в ночь на 24 июня ВСУ ударили по Севастополю, в результате чего город остался без электричества. По официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров.