Названы цели рекордной атаки дронов ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по Крыму, чтобы попытаться создать проблемы для населения при проезде через Крымский мост. Цели рекордного налета украинских беспилотников на Россию назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».
«Одной из целей атак была Керчь, где ВСУ создают препятствия для населения в проезде через Крымский мост», — указано в публикации.
Кроме того, еще одной целью атаки ВСУ стал объект промышленности в Тульской области, отметили авторы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что в результате налета украинских дронов промышленное предприятие под Тулой получило повреждения. По словам чиновника, удар пришелся по объекту в Новомосковске. Помимо этого, в регионе повреждения получили линии электропередачи.
По информации Минобороны России, в ночь с 25 на 26 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 660 дронов ВСУ — атака стала самой массовой с начала специальной военной операции. Депутат Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» указал, что подобными налетами украинские военные пытаются дестабилизировать ситуацию внутри России.