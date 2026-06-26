Депутат Чепа: Задача, которую перед собой ставит Украина, — наращивание потенциала дронов

Задача, которую перед собой ставит Украина, — наращивание потенциала дронов, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал рекордную за год атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы понимаем, что задачи, которые очевидно ставит перед собой Украина, — это нарастить потенциал именно беспилотников. Для этого они с помощью Запада пытаются предложить нам перемирие по линии соприкосновения, где они терпят поражение, чтобы произвести наращивание вооружения», — отметил Чепа.

С другой стороны, по словам депутата, ВСУ пытаются дестабилизировать ситуацию внутри России своими террористическими актами.

«Ситуация непростая. Она требует существенных ответных действий», — заключил он.

Минувшей ночью регионы России пережили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны, в ночь с 25 на 26 июня над территорией страны сбили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала рекордной за год.

