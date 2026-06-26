Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 26 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали рекордную атаку дронов ВСУ

Депутат Чепа: Задача, которую перед собой ставит Украина, — наращивание потенциала дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Задача, которую перед собой ставит Украина, — наращивание потенциала дронов, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал рекордную за год атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы понимаем, что задачи, которые очевидно ставит перед собой Украина, — это нарастить потенциал именно беспилотников. Для этого они с помощью Запада пытаются предложить нам перемирие по линии соприкосновения, где они терпят поражение, чтобы произвести наращивание вооружения», — отметил Чепа.

С другой стороны, по словам депутата, ВСУ пытаются дестабилизировать ситуацию внутри России своими террористическими актами.

«Ситуация непростая. Она требует существенных ответных действий», — заключил он.

Минувшей ночью регионы России пережили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны, в ночь с 25 на 26 июня над территорией страны сбили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала рекордной за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пережила рекордную атаку ВСУ. Украина выпустила больше 600 дронов, есть разрушения на промышленном предприятии

    Одна страна Азии стала «настоящим хитом» у россиян в 2026 году

    Мировые цены на нефть продолжили падение

    В офисе Зеленского допустили дальнейшее ухудшение отношений Украины и Польши

    Россиянин надругался над девятилетней падчерицей

    Пять человеческих голов нашли в морозильной камере в Москве

    Мужчина заменил зубы и лишился возможности закрывать рот

    Появились подробности о людях на борту жестко севшего в российском регионе вертолета

    Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

    Названа не требующая навыков работа с зарплатой 80 тысяч рублей в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok