Власти сообщили о разрушениях на российском промышленном предприятии после атаки ВСУ

Губернатор Миляев: Промышленное предприятие под Тулой получило повреждения после атаки ВСУ

Промышленное предприятие под Тулой получило повреждения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Чиновник не уточнил, о каком объекте промышленности идет речь, отметив лишь, что оно расположено в Новомосковске. Также, по его словам, повреждения в регионе были зафиксированы на ЛЭП.

На месте работают экстренные службы Дмтрий Миляев

Представитель власти отметил, что при налете ВСУ одна из жительниц региона была ранена.

Ранее Минобороны России сделало заявление после рекордной атаки ВСУ на регионы России. Всего над страной были сбиты 660 летательных аппаратов.