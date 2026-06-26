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13:36, 26 июня 2026Россия

Губернатор объяснил введение режима ЧС в Севастополе

Развожаев: Режим ЧС в Севастополе будет действовать до улучшения ситуации
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в Севастополе ввели, чтобы предприниматели города могли оценивать форс-мажоры в разных ситуациях. Так решение объяснил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки форс-мажоров в различных ситуациях», — заявил Развожаев.

Меры также нужны, чтобы жители, столкнувшиеся с утратой домашнего оборудования из-за перепадов электроэнергии, могли обратиться в муниципальные комиссии за их возмещением, указал губернатор.

По его словам, режим ЧС вводится 26 июня и будет действовать до улучшения ситуации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове также ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он подчеркнул, что власти решили пойти на это для разрешения экономических вопросов.

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