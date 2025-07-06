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05:56, 6 июля 2025Россия

В России напомнили Трампу о проклятии Зеленского в свете их последнего разговора

Политолог Марков: Хорошие отношения с Зеленским приводят политиков к краху
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президенту США Дональду Трампу не стоит налаживать отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что все политики, у которых были хорошие отношения с ним, потерпели крах в политической карьере. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, начинает движение к своей собственной политической катастрофе», — написал Марков.

Политолог напомнил, что с «проклятием Зеленского» уже столкнулись экс-президент США Джо Байден, Борис Джонсон и другие британские премьер-министры, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и другие.

Ранее Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом, состоявшийся 4 июля, лучшим за все время.

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