В России напомнили Трампу о проклятии Зеленского в свете их последнего разговора

Политолог Марков: Хорошие отношения с Зеленским приводят политиков к краху

Президенту США Дональду Трампу не стоит налаживать отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что все политики, у которых были хорошие отношения с ним, потерпели крах в политической карьере. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, начинает движение к своей собственной политической катастрофе», — написал Марков.

Политолог напомнил, что с «проклятием Зеленского» уже столкнулись экс-президент США Джо Байден, Борис Джонсон и другие британские премьер-министры, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и другие.

Ранее Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом, состоявшийся 4 июля, лучшим за все время.