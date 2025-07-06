Зеленский назвал состоявшийся разговор с Трампом лучшим за все время

Зеленский заявил, что 4 июля провел с Трампом лучший за все время разговор

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале, прокомментировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июля, заявив, что он стал лучшим за все время.

«Наверное, это был самый лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО (противовоздушной обороны)», — сказал Зеленский. Он также выразил благодарность американской стороне за готовность оказывать Киеву помощь.

Кроме того, украинский лидер отметил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot крайне важны для защиты от баллистики.

Ранее Зеленский назвал разговор с Трампом важным и полезным.