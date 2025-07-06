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06:00, 6 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы основные актуальные задачи ВС России в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: Создание зоны безопасности — одна из задач СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Освобождение всех российских территорий, создание зоны безопасности для приграничья, а также для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) — основные задачи в зоне специальной военной операции (СВО) для Вооруженных сил (ВС) России на сегодняшний день, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Исходя из того, что есть с самого начала — демилитаризация, денацификация. Скажем так, это освобождение, безусловно, всех наших территорий. Можно говорить ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье и создание зоны безопасности на территориях рядом с Курской областью, Белгородской, вполне вероятно, что это будет еще и Брянская область», — сказал Дандыкин.

Он также отметил, что необходимо создать зону безопасности в Харьковской области для защиты ДНР и ЛНР.

«Я думаю, что недалек тот час, когда появятся уже знаковые освобожденные населенные пункты, в которых бои шли уже долгое время. Это Часов Яр, Красноармейск», — добавил эксперт.

Ранее стало известно о том, что ВС России начали создание буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями.

По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, после освобождения ЛНР перед ВС России стоит задача по созданию буферной зоны, глубина которой должна достигать порядка 70-120 километров.

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