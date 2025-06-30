Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:26, 30 июня 2025Россия

Военный аналитик рассказал о протяженности буферной зоны вглубь Украины

Коротченко: Буферная зона вглубь Украины должна составлять около 70-120 км
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После освобождения территории Луганской народной республики (ЛНР) перед Вооруженными силами (ВС) России стоит задача по созданию буферной зоны, глубина которой должна достигать порядка 70-120 километров. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов, какие задачи могут стоять перед российскими войсками после освобождения ЛНР. Как уточнил специалист, российские военные должны создать буферную зону.

«По экспертным оценкам, ее глубина должна достигать порядка 70-120 километров как минимум», — рассказал он.

В мае президент РФ Владимир Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рост тарифов ЖКХ, социальные вклады и усложнение возможности взять ипотеку. Что изменится в России с 1 июля

    На Украине нашли обломок отработавшего российского дрона со смайликом

    В астраханском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Раскрыты сроки наступления аномальной жары в Европе

    Военный аналитик назвал взятие под контроль ЛНР важнейшим событием июня

    Почти 20 тысяч человек в Германии эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

    Глава ВЦИОМ заявил о деградации человечества

    Пресс-секретарь Белого дома назвала Макрона премьер-министром Франции

    При ударах ВСУ по Донецку появились погибшие

    Военный аналитик рассказал о протяженности буферной зоны вглубь Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости