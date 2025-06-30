Военный аналитик рассказал о протяженности буферной зоны вглубь Украины

Коротченко: Буферная зона вглубь Украины должна составлять около 70-120 км

После освобождения территории Луганской народной республики (ЛНР) перед Вооруженными силами (ВС) России стоит задача по созданию буферной зоны, глубина которой должна достигать порядка 70-120 километров. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов, какие задачи могут стоять перед российскими войсками после освобождения ЛНР. Как уточнил специалист, российские военные должны создать буферную зону.

«По экспертным оценкам, ее глубина должна достигать порядка 70-120 километров как минимум», — рассказал он.

В мае президент РФ Владимир Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины.