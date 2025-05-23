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03:11, 23 мая 2025Россия

Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной. Об этом объявил российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы уже занимаются исполнением этого приказа. Он назвал зону безопасности необходимой.

Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают

Владимир Путин президент России

Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Эти области граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Он предположил, что Сумы, вероятнее всего, будут включены в эту демилитаризованную зону.

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Путин назвал методы ВСУ террористическими

Методы, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) и иностранные наемники, являются террористическими, подчеркнул Путин, говоря о необходимости создания буферной зоны на границе.

Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей — жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники

Владимир Путин президент России

Противник выбирает для обстрелов в приграничье цели, «не имеющие военного значения», добавил российский лидер.

По словам президента, необходимо в максимально короткие сроки подготовить комплексную программу восстановления пострадавших районов приграничья. Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами.

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В Госдуме указали на важную деталь при создании буферной зоны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что при создании буферной зоны необходимо учитывать дальность полета ракет, которые есть у ВСУ.

Если говорить о безопасности для наших границ, следует прежде всего учитывать дальнобойность иностранного оружия, что поставляется на Украину

Алексей Журавлевдепутат

Он напомнил, что ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние до 500 километров. Журавлев подчеркнул, что существует сценарий, при котором придется поделить Украину — это возможно в том случае, если Запад и дальше будет поставлять Киеву такие ракеты.

Длина буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной будет минимум 50 километров, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он выразил аналогичное мнение о том, что эта зона будет зависеть от дальнобойности ракет, от того, будут ли поставлять западные страны дальнобойное орудие на Украину.

Военный эксперт Василий Дандыкин также указал на 50-километровую буферную зону. «Объективно, на мой взгляд, не менее 50 километров, так примерно, чтобы дроны не летали, артиллерия не доставала», — сказал он.

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