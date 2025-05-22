В России назвали возможную длину буферной зоны вдоль границы страны с Украиной

Депутат Колесник: Длина буферной зоны будет минимум 50 километров

Длина буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной будет минимум 50 километров, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Буферная зона будет зависеть от дальнобойности ракет, от того, будут ли поставлять западные страны дальнобойное орудие на Украину. Естественно, в этой зоне будет стоять ПВО. Я думаю, что длина будет километров 50 хотя бы», — рассказал Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы страны уже занимаются исполнением этого приказа. Путин также назвал зону безопасности необходимой.

