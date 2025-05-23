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23:04, 22 мая 2025Россия

В Госдуме указали на важную деталь при создании буферной зоны

Журавлев призвал учитывать дальность полета ракет ВСУ при создании буферной зоны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Дальность полета ракет, которые есть у Вооруженных сил Украины, следует учитывать при создании буферной зоны. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Если говорить о безопасности для наших границ, следует прежде всего учитывать дальнобойность иностранного оружия, что поставляется на Украину», — пояснил чиновник, напомнив, что ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние до 500 километров. «Там уже и до Киева совсем близко», — добавил он.

Журавлев подчеркнул, что существует сценарий, при котором придется поделить Украину — это возможно в том случае, если Запад и дальше будет поставлять Киеву такие ракеты. Он отметил, что всю Украину следовало бы сделать буферной зоной между Россией и Западом.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что длина буферной зоны будет минимум 50 километров.

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