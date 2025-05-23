В Госдуме указали на важную деталь при создании буферной зоны

Дальность полета ракет, которые есть у Вооруженных сил Украины, следует учитывать при создании буферной зоны. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Если говорить о безопасности для наших границ, следует прежде всего учитывать дальнобойность иностранного оружия, что поставляется на Украину», — пояснил чиновник, напомнив, что ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние до 500 километров. «Там уже и до Киева совсем близко», — добавил он.
Журавлев подчеркнул, что существует сценарий, при котором придется поделить Украину — это возможно в том случае, если Запад и дальше будет поставлять Киеву такие ракеты. Он отметил, что всю Украину следовало бы сделать буферной зоной между Россией и Западом.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что длина буферной зоны будет минимум 50 километров.