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08:45, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские войска начали создание буферной зоны рядом с Белгородской областью

Марочко: ВС России начали создание буферной зоны рядом с Белгородской областью
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали создание буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На участке государственной границы шириной в 20 км между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение линия боевого соприкосновения», — написал он.

Марочко отметил, что российские войска активизировались рядом с селом Старый Хутор в Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области. Он подчеркнул, что ранее боестолкновения на этом участке фронта были крайне редким явлением.

Ранее стало известно о желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабилизировать фронт в Харьковской области. Марочко рассказал, что около десяти штурмовых групп ВСУ были уничтожены, вместе с ними украинские войска потеряли 250 военных, 12 единиц бронетехники, несколько автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие.

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