Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy

Впервые в истории побритая налысо девушка снялась для журнала Playboy. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя шведская модель Вендела Линдблом (Vendela Lindblom), которая в соцсетях называет себя «та самая лысая девчонка», стала «подружкой месяца журнала Playboy» (Playmate of the Month — модель, чьи откровенные фотографии, а также краткая биография занимают центральный разворот Playboy — прим. «Ленты.ру»).

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Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе. «Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели», — прокомментировала модель.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии — американский фотограф Джош Райан.

В апреле на обложку британского Vogue попала модель в хиджабе. Это случилось впервые со дня основания журнала в 1916 году. Для майского выпуска издание выбрало девять девушек, одной из которых оказалась 20-летняя мусульманка Халима Аден из Кении.

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