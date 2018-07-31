Чернокожему фотографу впервые в истории доверили снимать обложку Vogue

Впервые в истории неизвестный чернокожий фотограф стал автором обложки модного журнала Vogue. Об этом сообщает Huffpost.

На обложке сентябрьского номера американского издания появится R’n’B исполнительница Бейонсе. По данным издания, глава Vogue Анна Винтур передала ей право полного креативного контроля над результатом, и певица пригласила 23-летнего Тайлера Митчелла на роль своего фотографа.

Выпуск журнала планируется на 14 августа 2018 года. Это последний номер, над которым Анна Винтур работает в качестве главного редактора.

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В мае фотография принцессы Саудовской Аравии Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд попала на обложку журнала Vogue Arabia. На фото дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы позирует за рулем красного кабриолета. Выбор снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране разрешили водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины.

Ранее в апреле модель в хиджабе снялась для обложки британского Vogue впервые со дня основания журнала. Для того выпуска были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам.

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