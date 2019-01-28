Мусульмане ополчились на Nike за имя Аллаха на подошве

Кроссовки модели Air Max американского производителя спортивной одежды Nike оскорбили религиозные чувства мусульман. Об этом сообщает Footwear News.

Активистка по имени Сайка Норин (Saiqa Noreen) обратила внимание, что в логотипе, напечатанном на подошве кроссовок, якобы зашифровано имя Аллаха на арабском языке. По мнению женщины, нанесение указанного слова на обувь, а тем более на соприкасающуюся с землей подошву, — недопустимо.

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Норин создала петицию на сайте Change.org, призывая компанию прекратить поставку кроссовок на мировой рынок, поскольку их дизайн оскорбителен для мусульман. На момент публикации петиция собрала около шести тысяч подписей.

В августе 2018 года Nike в коллаборации с дизайнером бренда Alyx Мэттью Уильямсом выпустили черную маску-балаклаву. Вскоре пользователи Twitter обвинили марку в пропаганде лондонской криминальной культуры и в попытке нажиться на жестокости, которая долгое время была острой проблемой в городе.

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