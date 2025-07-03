Дубинский: Незрелость украинцев в обсуждении мнения идиотов и маргиналов

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале назвал показатель незрелости украинцев. По его мнению, он заключается в том, что в стране обсуждается мнение «идиотов и маргиналов».

К категории «идиотов» нардеп отнес украинского общественного деятеля Сергея Притулу, а к «маргиналам» — депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую.

«Проблема и показатель незрелости украинцев в том, что они обсуждают мнение идиотов (Притула) и маргиналов (Безуглая). Если такие люди определяют повестку государства — то оно обречено, это очевидно», — подчеркнул Дубинский.

Он добавил, что пока у таких, как Притула, будет сохраняться шанс избраться в парламент, конфликт с Россией будет продолжаться, вне зависимости от того, останется президентом Владимир Зеленский или нет.

Притула ранее разделил украинцев на несколько категорий. К первой он отнес тех, кто «в окопах», а ко второй тех, кто поддерживает Россию. По его мнению, для последних необходимо ввести институт неграждан, который ограничит политическое влияние таких людей, не затронув базовые права.

Безуглая неоднократно выступала с критикой командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и главкома Александра Сырского. 3 июля она также заявила, что США хотят отдать Украину России, после появившейся информации о приостановке военной помощи.