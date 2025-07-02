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12:24, 2 июля 2025Бывший СССР

На Украине предложили ввести институт неграждан

Украинский общественный деятель Притула предложил ввести институт неграждан
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине необходимо ввести институт неграждан. С таким заявлением выступил украинский общественный деятель Сергей Притула на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Считаю, что нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина», — предложил он.

Притула разделил украинцев на несколько категорий. К первой он отнес тех, кто «в окопах», а ко второй тех, кто поддерживает Россию. По его мнению, для последних и необходимо ввести институт неграждан, который ограничит политическое влияние таких людей, не затронув базовые права.

Ранее стало известно, что в Армении ужесточат контроль за политической деятельностью неграждан. Премьер-министр страны Никол Пашинян отметил, что необходимо ввести механизмы регулирования деятельности лиц без гражданства.

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