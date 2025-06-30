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19:33, 30 июня 2025Бывший СССР

В Армении ужесточат контроль за политической деятельностью неграждан

Пашинян: Необходимо ввести механизмы регулирования политической жизни неграждан
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Армении необходимо ужесточить контроль за политической жизнью неграждан. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Службы национальной безопасности, передает ТАСС.

«В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим и которых не увидишь ни в одной стране мира. К примеру, лица, не имеющие гражданства Армении, могут осуществлять политическую деятельность в Республике Армения, причем выражая самые радикальные взгляды», — высказался он.

Пашинян отметил, что необходимо ввести механизмы регулирования деятельности лиц без гражданства.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян попросил российских чиновников и экспертов не вмешиваться в дела страны. В частности, он обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову.

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