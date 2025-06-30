В Армении попросили Лаврова не вмешиваться в дела страны

Мирзоян: Российские чиновники не должны вмешиваться во внутренние дела Армении

Российские эксперты и чиновники не должны вмешиваться во внутренние дела Еревана. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя заявление Лаврова, передает Armenpress.

«Господину Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Республики Армения», — заявил он в ходе пресс-конференции.

По его мнению, информация предоставленная министром иностранных дел России Сереем Лавровым не соответствует действительности. Мирзоян подчеркнул, что власть Армении не ведет борьбу с против церкви.